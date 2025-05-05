За Крым обидно, а за Абрене - нет? Размышления историка об избирательности общественного восприятия
В эфире передачи TV24 "Globuss" историк Гинтс Апалс затронул тему, редко обсуждаемую в латвийском обществе — судьбу региона Абрене и отношение к исторической справедливости.
По словам руководителя отдела публичной истории Музея оккупации Латвии, государство в 1918 году было провозглашено на латышской этнографической территории. В этом контексте часть Псковской губернии, известная как Абрене, также исторически принадлежала к латышской этнографической зоне — что подтверждают исследования и оценки.
Апалса удивляет, насколько спокойно общество восприняло отказ от этой территории при подписании латвийско-российского пограничного договора. Несмотря на санкционирование Конституционным судом и ратификацию Сеймом, сам факт отказа от региона, считающегося частью исторической Латвии, остался почти незамеченным в общественном дискурсе.
Особое внимание он уделил контрасту между реакцией на аннексию Крыма и равнодушием к судьбе Абрене: «Те же люди, которые очень переживают по поводу принадлежности Крыма, никогда не переживали из-за принадлежности Абрене». Это, по мнению Апалса, указывает на избирательность в восприятии исторических несправедливостей — даже тех, которые напрямую касаются собственной страны.
Историк призывает к более вдумчивому и последовательному подходу в оценке утраченных территорий и их места в национальной памяти.
Абрене (ранее известный как Яунлатгале) был административным центром Абренского уезда Латвии до 1945 года. После Второй мировой войны большая часть территории уезда была включена в состав Псковской области России. После восстановления независимости Латвия длительное время предъявляла к России территориальные претензии, которые основывались на том, что современная Латвия, рассматривая себя как правопреемницу Латвийской Республики 1918—1940 годов, отрицала законность передачи восточной части Абренского уезда в состав РСФСР и ссылалась при этом на Рижский мирный договор 1920 года.
В 2007 году был положен конец многолетнему спору: 27 марта премьер-министры России и Латвии М. Е. Фрадков и А. Калвитис подписали в Москве договор о государственной границе, в котором Латвия официально отказалась от претензий на Пыталовский район. 17 мая 2007 года парламент Латвии принял закон о ратификации договора, а 29 мая закон был утвержден президентом Латвии. 18 декабря договор ратифицирован Россией; в тот же день министры иностранных дел обеих стран М. Риекстиньш и С. В. Лавров обменялись в Риге ратификационными грамотами, что означало вступление договора в силу.