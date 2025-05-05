За Крым обидно, а за Абрене - нет? Размышления историка об избирательности общественного восприятия

В 2007 году был положен конец многолетнему спору: 27 марта премьер-министры России и Латвии М. Е. Фрадков и А. Калвитис подписали в Москве договор о государственной границе, в котором Латвия официально отказалась от претензий на Пыталовский район. 17 мая 2007 года парламент Латвии принял закон о ратификации договора, а 29 мая закон был утвержден президентом Латвии. 18 декабря договор ратифицирован Россией; в тот же день министры иностранных дел обеих стран М. Риекстиньш и С. В. Лавров обменялись в Риге ратификационными грамотами, что означало вступление договора в силу.