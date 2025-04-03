Кровавая драма в Вецдаугаве: один мужчина убит, другой борется за жизнь после ударов топором
22 марта этого года в одном из частных домов в рижском районе Вецдаугава был найден мертвым житель этого дома с признаками насильственной смерти. Рядом находился его знакомый — живой, но с тяжелыми травмами, полученными в результате удара топором.
22 марта Государственная полиция получила информацию о том, что в частном доме в Вецдаугаве найдено тело мужчины 1996 года рождения с несколькими рублеными ранами в области головы. Там же находился мужчина 2002 года рождения без сознания. С многочисленными ранами головы медики доставили его в больницу.
В связи с произошедшим был начат уголовный процесс, квалифицированный по части четвертой статьи 15 и пункту 2 статьи 118 Уголовного закона — как покушение на убийство двух человек.
В ходе досудебного расследования и оперативных розыскных мероприятий было установлено, что к совершению данного преступления может быть причастен мужчина 1995 года рождения, который в предыдущую ночь проводил время с пострадавшими. В тот же вечер сотрудники полиции задержали подозреваемого.
По имеющейся у полиции информации, преступление было совершено в ходе совместного употребления алкоголя, во время ссоры между тремя мужчинами. Отмечается, что возможный преступник уже ранее попадал в поле зрения полиции за совершение преступления против здоровья личности. Подозреваемому была избрана мера пресечения — арест.
За покушение на убийство двух человек законом предусмотрено наказание — пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с надзором пробации на срок до трех лет и с конфискацией имущества или без таковой.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.