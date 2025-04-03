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airBaltic этим летом увеличит частоту рейсов на восьми маршрутах из Риги
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic этим летом увеличит частоту полетов на восьми маршрутах из Риги - в Аликанте, Амстердам, Стокгольм, Стамбул, Порту, Кишинев, Таллин и Тампере.
Авиакомпания сообщает, что в этом летнем сезоне предлагаются прямые рейсы из Риги в более чем 60 пунктов назначения в Европе и за ее пределами.
Самыми популярными направлениями в этом летнем сезоне являются Аликанте, Амстердам, Копенгаген, Лондон и Париж.
В то же время этим летом airBaltic предложит прямые рейсы из Риги в Дубай, Мюнхен, Прагу, Стокгольм, Вену и другие города.
Этим летом авиакомпания отмечает значительный интерес к отдыху в солнечных странах и городах, а также к деловым поездкам в Ригу и из Риги, сообщает airBaltic.