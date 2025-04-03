Мистический "Бермудский треугольник" в Балтэзерсе: автомобиль без видимой причины врезался в дерево

Хотя у водителя большой опыт вождения, он признал, что за рулем нужно быть внимательнее: «Слава богу, что никого не было, не было встречной машины, что никто не пострадал, кроме машины». Из-за разбитого авто он не слишком переживает: «Это металл, железо... Не та потеря. У меня есть еще две машины. Эту сниму с учета и отправлю на свалку».