Мистический "Бермудский треугольник" в Балтэзерсе: автомобиль без видимой причины врезался в дерево
В среду, 2 апреля, в районе Балтэзерса произошел странный дорожно-транспортный инцидент – водитель без очевидной причины и при хороших погодных условиях врезался в дерево. Сам водитель назвал этот случай загадкой.
Как сообщает передача TV3 «Degpunktā», для ликвидации последствий аварии были вызваны эвакуатор и коммунальные службы. Местные жители не удивлены – они утверждают, что на этой улице аварии происходят довольно часто. Управляемый Олегом автомобиль Volkswagen Golf серьезно пострадал после столкновения – передняя часть машины полностью разбита. Сам водитель позже рассказал, что ехал на небольшой скорости и, возможно, на мгновение отвлекся.
«Я живу совсем рядом... может, чуть отвлекся. Хотя сосед говорит – здесь какое-то мистическое место, третье дерево уже здесь сносят. Говорит, это последнее было», – рассказывает Олег.
Он также добавил, что проезжавшая мимо женщина остановилась и сказала: «Знаете, мой муж снес предыдущее дерево здесь. Говорит - и вы попали? Да, к сожалению, и я попал».
Хотя у водителя большой опыт вождения, он признал, что за рулем нужно быть внимательнее: «Слава богу, что никого не было, не было встречной машины, что никто не пострадал, кроме машины». Из-за разбитого авто он не слишком переживает: «Это металл, железо... Не та потеря. У меня есть еще две машины. Эту сниму с учета и отправлю на свалку».
Полиция подтвердила, что в момент аварии водитель был трезв. Предполагается, что причиной происшествия стала невнимательность. Или, как говорят местные, – загадочная «аура деревьев».