Каждый 5-й житель Латвии не обновляет программное обеспечение телефона. Почему это опасно?
По данным опроса жителей Латвии, проведенного мультисервисной компанией Tele2 и Norstat, каждый пятый (20%) пользователь мобильного телефона своевременно не обновляет программное обеспечение устройства, тем самым подвергая свою безопасность риску.
Основными причинами, почему люди не обновляют программное обеспечение своих устройств, является мнение, что это не критически важно для работы телефона (40%), удовлетворенность имеющимся программным обеспечением (31%) и опасения, что в работе телефона что-то может измениться (20%). "Своевременно обновлять программное обеспечение любого устройства, в том числе мобильного телефона, очень важно, чтобы обеспечить его полноценное функционирование. Без обновления программного обеспечения пользователи мобильной связи, например, не смогут бесплатно использовать технологию VoLTE, которая обеспечивает более высокое качество голосовой связи. Но еще более важно, что это также ставит под угрозу безопасность телефона, повышая риск того, что мошенники могут получить доступ к данным устройства и пользователя. Можно сказать, что игнорирование обновлений программного обеспечения – это дополнительная возможность для мошенников", – говорит руководитель технического сервиса Tele2 Гинтс Пейчс.
В кругу семьи важно обсудить эту тему также с родителями, бабушками и дедушками, поскольку, как показывают данные, чем старше человек, тем меньше внимания он уделяет обновлениям программного обеспечения. Кроме того, почти 40% респондентов признались, что не помогают своим близким с обновлением программного обеспечения, даже если родственники не умеют этого делать или регулярно забывают об обновлениях.
В целом, как показывают тенденции, люди с более высокими доходами и жители городов гораздо сознательнее относятся к необходимости регулярного обновленияпрограммного обеспечения. "Люди, которые обновляют программное обеспечение на своих телефонах, отмечают, что делают это для улучшения его работы и обеспечения безопасности. Значительно меньше тех, кто подчеркивает важность новых возможностей, такихкак технология VoLTE для улучшения качества голосовых звонков", – говорит Пейчс.
Опрос Tele2 и Norstat проводился в марте этого года, в нем участвовал 1001 житель Латвии в возрасте 18-74 лет.