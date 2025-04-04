Каждый 5-й житель Латвии не обновляет программное обеспечение телефона. Почему это опасно?

Основными причинами, почему люди не обновляют программное обеспечение своих устройств, является мнение, что это не критически важно для работы телефона (40%), удовлетворенность имеющимся программным обеспечением (31%) и опасения, что в работе телефона что-то может измениться (20%). "Своевременно обновлять программное обеспечение любого устройства, в том числе мобильного телефона, очень важно, чтобы обеспечить его полноценное функционирование. Без обновления программного обеспечения пользователи мобильной связи, например, не смогут бесплатно использовать технологию VoLTE, которая обеспечивает более высокое качество голосовой связи. Но еще более важно, что это также ставит под угрозу безопасность телефона, повышая риск того, что мошенники могут получить доступ к данным устройства и пользователя. Можно сказать, что игнорирование обновлений программного обеспечения – это дополнительная возможность для мошенников", – говорит руководитель технического сервиса Tele2 Гинтс Пейчс.