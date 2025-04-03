Чиновники придумали новый порядок, который усложнит работу больниц

Такого же мнения придерживается исполняющий обязанности медицинского директора Рижской Восточной больницы Юрис Николаенко, отмечая проблемы в работе СЭЗ. Например, во вторник, 1 апреля, в течение трех часов в работе системы наблюдались сбои, что сильно затруднило внесение выписок пациентов. Во вторник было около 190 выписок, и 11 в систему ввести не удалось. "Хватит ли у системы мощности и скорости, чтобы обработать всю информацию с учетом того, что мы уже сейчас периодически сталкиваемся со сбоями в СЭЗ при введении рецептов и оформлении больничных листов?" - говорит представитель Восточной больницы.