В Латвии начинается прием заявок на повышение энергоэффективности многоквартирных домов

Финансирование по программе составляет 173 млн евро, и на эти средства до конца 2029 года будет отремонтировано более 400 многоквартирных домов, сообщил председатель правления Altum Рейнис Берзиньш. Программа повышения энергоэффективности многоквартирных домов будет реализована при поддержке Европейского фонда регионального развития.