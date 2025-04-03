Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Во второй половине дня воздух прогреется до +20 градусов
В четверг днем температура воздуха повысится до +15...+20 градусов, теплее всего будет во второй половине дня на востоке Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.
Прохладнее будет на побережье, где температура воздуха составит +9...+14 градусов. В четверг ожидается солнечная погода со слабым и умеренным западным, северо-западным ветром. Небольшая облачность возможна только на востоке страны.
В Риге четверг будет солнечным, а воздух прогреется до +18 градусов.