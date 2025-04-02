В водах Даугавы у Старой Риги найдено тело человека

Сначала сотрудники экстренных служб обследовали берег Даугавы, чтобы понять, как добраться до плавающего объекта. Когда стало ясно, что это действительно человек, спасатели протянули вдоль бетонного ограждения трос и закрепили его на теле. Один из пожарных-спасателей вошел в воду, началась операция по извлечению тела.