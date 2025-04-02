В водах Даугавы у Старой Риги найдено тело человека
В центре Риги, на набережной Даугавы, в среду, 2 апреля, во второй половине дня активно работали спасатели и полиция — прохожие заметили в воде темный силуэт и сообщили об этом. Проверка подтвердила подозрения: в реке обнаружен утонувший человек, сообщает "Degpunktā".
Прогуливаясь по набережной между Каменным и Вантовым мостом, кто-то заметил в воде странный объект. Приглядевшись, прохожий заподозрил, что это может быть человеческое тело, и связался со службой спасения, чтобы выяснить, соответствует ли увиденное действительности.
Сначала сотрудники экстренных служб обследовали берег Даугавы, чтобы понять, как добраться до плавающего объекта. Когда стало ясно, что это действительно человек, спасатели протянули вдоль бетонного ограждения трос и закрепили его на теле. Один из пожарных-спасателей вошел в воду, началась операция по извлечению тела.
«На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции — требовалась помощь, чтобы вытащить погибшего на берег. Это удалось, и человек был передан полиции», — сообщил заместитель командира 1-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Дмитрий Зилниекс.
Одежда погибшего уже приобрела зеленоватый оттенок, что позволяет предположить: тело находилось в воде какое-то время. Полиция начала уголовный процесс — выясняются как обстоятельства происшествия, так и личность погибшего. Пока известно только то, что это тело мужчины. Возможно, погибший — ранее объявленный пропавшим без вести человек.