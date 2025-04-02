Полиция обнаружила более 43 млн нелегальных сигарет на складах в Риге и Огре

По имеющейся в распоряжении полиции информации, изъятые сигареты предназначались для продажи в Латвии и других европейских странах. Если бы изъятые сигареты попали на черный рынок, их стоимость превысила бы 4 млн евро. По оценкам полиции, благодаря раскрытию этого преступления удалось предотвратить ущерб для государства в размере около 6,75 млн евро.