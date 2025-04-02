Банк Латвии выдал лицензию новой страховой компании - Sincera Insurance

Согласно данным Firmas.lv, в правление Sincera Insurance входят Павел Максимов и Инна Виленская, а в совет - Артем Большаков, Дмитрий Зазнов и Илья Арефьев, который в настоящее время также является председателем правления компании по управлению инвестициями Vairo.