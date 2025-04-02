18-летние латвийцы могут получить бесплатный билет для путешествий по Европе: как это сделать?
Европейская комиссия предлагает тысячам молодых людей возможность бесплатно познакомиться с Европой в рамках программы DiscoverEU. Это уникальная возможность открыть для себя ЕС! Хотите попробовать подать заявку?
Начался новый этап подачи заявок, в котором будет принято решение о выделении почти 36 000 проездных карт молодежи, достигшей 18 лет по всей Европе. Победившие кандидаты смогут путешествовать по Европе на поезде до 30 дней в период с 1 июля 2025 года по 30 сентября 2026 года, открывая для себя новые страны, культуру и впечатления.
Подать заявку могут молодые люди, родившиеся с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года. Подача заявок завершится в среду, 16 апреля, в 12:00 по Центральноевропейскому летнему времени (CEST).
Кандидаты должны подать заявку через Европейский молодежный портал, ответив на вопросы короткой викторины о ЕС. Проездные карты получат претенденты с наивысшими баллами, пока все билеты не будут распределены.
Путешественники могут сами спланировать свое путешествие по Европе или выбрать один из предложенных маршрутов. Во время поездки участники смогут воспользоваться дисконтной картой, которая предлагает тысячи скидок на транспорт, музеи, питание, проживание, спорт и многое другое в 36 странах.