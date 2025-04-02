18-летние латвийцы могут получить бесплатный билет для путешествий по Европе: как это сделать?

Начался новый этап подачи заявок, в котором будет принято решение о выделении почти 36 000 проездных карт молодежи, достигшей 18 лет по всей Европе. Победившие кандидаты смогут путешествовать по Европе на поезде до 30 дней в период с 1 июля 2025 года по 30 сентября 2026 года, открывая для себя новые страны, культуру и впечатления.