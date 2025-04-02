8 апреля Ben & Jerry’s будет бесплатно раздавать мороженое в Риге: можно брать, сколько влезет!
Самый вкусный день года возвращается с еще большим размахом! 8 апреля Ben & Jerry’s снова объединит всех любителей мороженого на своем ежегодном празднике — Дне бесплатного мороженого, который пройдет в торговом центре Akropole Alfa.
В прошлом году поклонники Ben & Jerry’s в Латвии насладились 2000 порциями мороженого! В этом году планка поднимается еще выше:
8 апреля с 15:00 до 20:00 на первом этаже Akropole Alfa будет раздано 2500 порций мороженого и еще 2000 кусочков Ben & Jerry’s Bites.
Гостей мероприятия ждут призы, игры и развлекательная программа с зажигательным Янисом Козловскисом.
Как все будет происходить?
С 15:00 до 20:00 становись в очередь и выбирай свой любимый вкус — Chocolate Fudge Brownie, Cookie Dough, Dulce De-lish или хрустящие Bites. Очередь можно занимать снова и снова — зачем ограничиваться одним вкусом, если можно попробовать все?
«День бесплатного мороженого — это наше теплое "спасибо" лучшим поклонникам мороженого в мире, — говорит исполнительный директор Ben & Jerry’s Дэйв Стиверс. — Мы хотим сделать ваш день слаще с нашими вкусными кусочками и завихрениями. В этом году мы особенно ценим маленькие моменты счастья — приходите и отпразднуйте этот особенный день вместе с нами!»
Все началось в 1979 году, когда Ben & Jerry’s была еще крошечной лавкой в старой заправке в Берлингтоне, штат Вермонт. Тогда это был простой способ поблагодарить своих первых поклонников за поддержку в суровую зиму с морозами до -10°C и снежными завалами. Сегодня это праздник мирового масштаба, который объединяет любителей мороженого в более чем 35 странах.
Как это было в прошлом году: