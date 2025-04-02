8 апреля Ben & Jerry’s будет бесплатно раздавать мороженое в Риге: можно брать, сколько влезет!

Все началось в 1979 году, когда Ben & Jerry’s была еще крошечной лавкой в старой заправке в Берлингтоне, штат Вермонт. Тогда это был простой способ поблагодарить своих первых поклонников за поддержку в суровую зиму с морозами до -10°C и снежными завалами. Сегодня это праздник мирового масштаба, который объединяет любителей мороженого в более чем 35 странах.