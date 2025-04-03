Налоговые долги в Латвии сокращаются: VID говорит о стабильности
Ситуация с налоговыми долгами в Латвии в настоящий момент стабильна, и нет необходимости в применении каких-либо экстремальных мер для ее решения. Об этом в среду на заседании Комиссии по государственным расходам и аудиту Сейма заявила директор Управления содействия уплате налогов Службы государственных доходов (VID) Санта Гаранча.
Она обратила внимание депутатов на то, что десять лет назад налоговые долги составляли около 1,5 миллиарда евро, что равнялось 25% от всех доходов государственного бюджета. Сейчас эта сумма сократилась до примерно 860 миллионов евро, или 5,6% от бюджета.
Кроме того, Гаранча указала, что доля налоговых долгов по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) снизилась с 5,9% десять лет назад до 2,1% в прошлом году.
По словам Гаранчи, в прошлом году в рамках бесспорного взыскания налоговых долгов было возвращено 100,5 миллиона евро. Также были предприняты меры воздействия на должников на сумму 569 миллионов евро, предотвращен переход предприятий на других владельцев — на сумму 3,04 миллиона евро, а также применена ответственность членов правления на сумму 0,64 миллиона евро. Одновременно с этим были списаны долги на сумму 120,7 миллиона евро.
Гаранча также пояснила, что главными причинами возникновения налоговых долгов у предприятий являются нехватка оборотных средств, задолженности дебиторов, сезонность работ, снижение доходов, геополитическая ситуация, а также недостаточная финансовая грамотность предпринимателей. Многие, столкнувшись с первыми трудностями, избегают консультаций с VID.
Среди факторов, затрудняющих взыскание налоговых долгов, Гаранча выделила отсутствие имущества и денежных средств у должников, использование расчетных счетов за пределами Латвии, а также участие физических лиц в теневой экономике.
Тем не менее, она отметила ожидаемый положительный эффект от предстоящей реформы подоходного налога с населения (IIN). Значительная часть мелких долгов образовалась именно из-за сложной системы IIN, и Гаранча прогнозирует, что к лету 2026 года количество таких долгов существенно сократится.