Налоговые долги в Латвии сокращаются: VID говорит о стабильности

По словам Гаранчи, в прошлом году в рамках бесспорного взыскания налоговых долгов было возвращено 100,5 миллиона евро. Также были предприняты меры воздействия на должников на сумму 569 миллионов евро, предотвращен переход предприятий на других владельцев — на сумму 3,04 миллиона евро, а также применена ответственность членов правления на сумму 0,64 миллиона евро. Одновременно с этим были списаны долги на сумму 120,7 миллиона евро.