Ранний подъем - враг школьника? Спор о времени начала уроков выходит на государственный уровень
Омбудсмен обратил внимание на то, что уроки, консультации или кружки не должны начаться раньше восьми часов.
В основной школе наиболее предпочтительное время для первого урока - в 8:30, а в средней школе - в 9:00, и вставать ребенку не стоит раньше 7:00. Вчера на заседании Кабинета министров был рассмотрен проект ответа омбудсмену на этот вопрос. Правительство считает, что решение о времени начала уроков должны принимать учебные заведения, пишет Diena.
Министр образования и науки Даце Мелбарде на заседании правительства отметила, что необходимо соблюдать школьную автономию и при этом трудно разработать нормативный акт, который подойдет всем, поэтому нужно доверять руководству школ. Так думают и работающие в отрасли, которые также отмечают факторы, из-за которых приходится определять разное время для начала уроков в разных школах. Необходимо учитывать логистику. Опрошенные управления образования подтвердили, что в школах раньше 8:00 не планируются ни уроки, ни другие занятия. Но время, в которое начинается учеба, отличается.
В Резекненском крае, где уроки начинаются, самое раннее, в 8:15, а самое позднее - в 9 часов, такое время установлено с учетом перевозок школьников. Край крупный, поэтому и маршрутная сеть обширная. За один день в процессе перевозки школьников пробег в общей сложности составляет 3000 километров, при этом используются не только автобусы для школьников, но и общественный транспорт. Первые дети садятся в автобус вскоре после семи, и самое долгое время, которое нужно провести в транспорте, - это час. Часть, придя в школу, вынуждена достаточно долго ждать начала уроков, тогда как у других есть всего пять-десять минут, чтобы подготовиться к учебе. Но в целом проблем такой порядок не создает, поэтому самоуправление не планирует пересматривать его, пояснил руководитель управления образования Резекненского края Гунтарс Скудра.
Следует учитывать и то, что начало уроков адаптировано к рабочему времени родителей, и многие, кто привозит детей в школу, делают это до восьми. Если первый урок будет начинаться позже, родителям будет сложно с логистикой. Кроме того, у многих школьников во второй половине дня занятия профессиональной направленности и кружки по интересам в спортивных, художественных и музыкальных школах. Когда же они закончатся, если начинать занятия еще позже? Скудра считает, что если начинать уроки после восьми, это отнюдь не гарантирует, что дети пойдут спать более своевременно и встанут хорошо отдохнувшими. Он сам наблюдает, как его дети спят до десяти и половины одиннадцатого по выходным. Что тогда делать - позволить ходить в школу, когда ученик проснется? Во многом это вопрос дисциплины и режима, где главное слово - за родителем.