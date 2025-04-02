Ранний подъем - враг школьника? Спор о времени начала уроков выходит на государственный уровень

Следует учитывать и то, что начало уроков адаптировано к рабочему времени родителей, и многие, кто привозит детей в школу, делают это до восьми. Если первый урок будет начинаться позже, родителям будет сложно с логистикой. Кроме того, у многих школьников во второй половине дня занятия профессиональной направленности и кружки по интересам в спортивных, художественных и музыкальных школах. Когда же они закончатся, если начинать занятия еще позже? Скудра считает, что если начинать уроки после восьми, это отнюдь не гарантирует, что дети пойдут спать более своевременно и встанут хорошо отдохнувшими. Он сам наблюдает, как его дети спят до десяти и половины одиннадцатого по выходным. Что тогда делать - позволить ходить в школу, когда ученик проснется? Во многом это вопрос дисциплины и режима, где главное слово - за родителем.