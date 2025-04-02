Продажи не поднялись, зато чиновники могут штрафовать магазины: к чему привело требование указывать на ценнике страну происхождения товара
Торговцы не видят, чтобы норма, требующая указывать на ценниках флаг или название страны-производителя, способствовала бы продажам латвийской продукции в магазинах. Зато магазины сталкиваются с усиленными проверками Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).
В интервью агентству LETA член правления SIA "Elvi Latvija" Лайла Вартукаптейне отметила, что в части магазинов все в порядке с указанием информации, но в некоторых магазинах размер названия страны на ценниках не соответствует требованиям – не хватает примерно одного миллиметра.
Вартукаптейне признала, что после обнаружения этой ошибки было подсчитано, что перепрограммирование системы обойдется в несколько десятков тысяч евро, так как это внешняя услуга.
"Мы подумали: ну и пусть, ведь это всего лишь один миллиметр… Но теперь PVD ходит по магазинам с линейкой, измеряет и грозит нам штрафами. Конечно, сейчас мы работаем над этим, вкладываем инвестиции и увеличим размер названия страны на ценнике на 1,2 миллиметра,
но у меня вопрос – что это за глупости? Неужели действительно больше нечем заняться?" – возмутилась представительница сети Elvi.
На вопрос, достигла ли эта норма своей первоначальной цели и стали ли покупатели чаще выбирать латвийские товары, Вартукаптейне ответила, что этого не наблюдается. Более того, в сети Elvi латвийская продукция всегда была выделена – как с помощью заметных надписей в магазинах, так и в рекламных материалах для покупателей. Она также отметила, что среди свежих продуктов первой необходимости, таких как молоко, хлеб и мясо, доля латвийских товаров составляет примерно 90%.
"Однако с обязательным указанием страны происхождения есть и другая сторона, о которой никто особенно не говорит. Мы указываем ту страну, которую нам сообщает поставщик или производитель. С латвийскими товарами обычно все ясно, но сложности часто возникают с посредниками и представителями крупных брендов, работающих в Балтийском регионе. Они распространяют продукцию и указывают страну происхождения, но если страна производства у них меняется, они не обязаны нас об этом информировать", – пояснила Вартукаптейне.