Продажи не поднялись, зато чиновники могут штрафовать магазины: к чему привело требование указывать на ценнике страну происхождения товара

"Однако с обязательным указанием страны происхождения есть и другая сторона, о которой никто особенно не говорит. Мы указываем ту страну, которую нам сообщает поставщик или производитель. С латвийскими товарами обычно все ясно, но сложности часто возникают с посредниками и представителями крупных брендов, работающих в Балтийском регионе. Они распространяют продукцию и указывают страну происхождения, но если страна производства у них меняется, они не обязаны нас об этом информировать", – пояснила Вартукаптейне.