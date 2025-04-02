Пассажирам airBaltic станет проще менять планы - новый сервис уже доступен

Пассажиры, путешествующие рейсами airBaltic (код BT) и имеющие билеты, начинающиеся с номера 657, теперь могут изменить дату своего вылета в любое время без необходимости связываться с центром обслуживания клиентов. Инструмент предоставляет полную информацию о доступных рейсах, разнице в цене билетов и стоимости изменения даты — в зависимости от условий приобретенного тарифа. Мгновенная обработка платежей позволяет быстро и удобно внести изменения.