Пассажирам airBaltic станет проще менять планы - новый сервис уже доступен
Латвийская авиакомпания airBaltic запустила на своем сайте в разделе «Мое бронирование» новый цифровой сервис, который позволяет пассажирам самостоятельно и удобно менять даты своих рейсов, улучшая тем самым клиентский опыт.
Пассажиры, путешествующие рейсами airBaltic (код BT) и имеющие билеты, начинающиеся с номера 657, теперь могут изменить дату своего вылета в любое время без необходимости связываться с центром обслуживания клиентов. Инструмент предоставляет полную информацию о доступных рейсах, разнице в цене билетов и стоимости изменения даты — в зависимости от условий приобретенного тарифа. Мгновенная обработка платежей позволяет быстро и удобно внести изменения.
Старший вице-президент airBaltic по обслуживанию клиентов и наземным операциям Лаура Вецванага-Пуките подчеркнула: «Наша цель — постоянно улучшать клиентский опыт, внедряя инновационные решения, которые делают путешествие удобнее. Внедрение этого нового сервиса — подтверждение нашей приверженности использовать технологии для повышения качества обслуживания и эффективности работы. По мере роста числа обслуживаемых пассажиров, эта инновация не только поддержит наш рост, но и поможет увеличить доходы».
Она добавила: «Для пассажиров важна гибкость, особенно когда планы внезапно меняются. Автоматизируя процесс изменения дат и предлагая цифровую поддержку, мы не только уменьшаем нагрузку на сотрудников, но и даем пассажирам возможность управлять поездками в любое время и из любого места».
airBaltic ожидает, что благодаря автоматизации процесса ежемесячно сможет обрабатывать около 4500 запросов на изменение дат без участия персонала, что позволит сэкономить ресурсы и сократить время ожидания клиентов.