Один единственный факт разрушил 22 года брака: жена раскрыла секрет, который эмоционально уничтожил мужа
Они были вместе более 20 лет. Трое детей, общие воспоминания и, казалось бы, стабильная семейная жизнь. Но все рухнуло в ходе одного разговора, когда жена раскрыла правду, которую тщательно скрывала со школьных времен.
Она призналась мужу, что является лесбиянкой — и что на протяжении брака неоднократно изменяла ему с женщинами. Муж, описавший признание жены как «эмоциональный грузовик, который переехал его», теперь остался один. Он чувствует, что вся его жизнь была построена на лжи. В социальных сетях эта история вызвала широкий резонанс. Одни призывают мужчину подумать о себе и развестись, другие критикуют жену за годы двойной жизни.
Когда люди женятся, они надеются провести всю оставшуюся жизнь со своим партнером. Не все браки бывают счастливыми, но разве многие вступают в них, зная, что однажды их отношения рухнут? Этот мужчина женился на своей супруге 22 года назад, но в отношениях они были уже 25 лет. Их история началась еще в старших классах школы. Теперь им обоим за сорок, и они воспитывают троих детей, пишет Mirror.
Недавно жена призналась мужу в том, что изменило всю их 25-летнюю историю. Она рассказала, что ее сексуально привлекают женщины, и она знала об этом еще со времен колледжа — задолго до свадьбы. Более того, она призналась, что во время брака ходила на «свидания с разными женщинами» и не раз изменяла супругу.
Мужчина написал на платформе Reddit: «Она оправдывается, говоря, что ее семья никогда бы не приняла ее выбор. Она также утверждает, что не изменяла мне в глубинном смысле, потому что была честна с собой в отношениях с женщинами. После этих слов я мало что помню. Эта новость буквально сбила меня с ног, разрушив эмоционально. Я никогда не был эмоционально зрелым. Я — замкнутый человек. Не знаю, что теперь делать, как справиться с этой информацией и осознать произошедшее. Я чувствую, что потерял направление в жизни и стабильность, и что вся моя взрослая жизнь была построена на лжи. Ни одно из ее слов о любви не было искренним, а наша семья — это плод обмана». Он добавил, что жена даже предложила ему создать «брак по соглашению», в котором один или оба партнера скрывают свою сексуальную ориентацию. Это позволило бы ей оставаться верной себе, одновременно сохраняя образ «гетеросексуальной женщины с обычной семьей» в глазах ее родителей, которые ничего не знают о сексуальной ориентации дочери. Хотя мужчина хочет поддержать свою жену и мать их троих детей, сейчас он испытывает гнев из-за ее 25-летнего обмана и тайных измен. В настоящее время он живет в отеле вдали от семьи, обдумывая свои дальнейшие шаги, но признает, что, вероятно, подаст на развод.
Люди, комментировавшие историю мужчины, в основном согласны с тем, что в этом браке следует поставить точку. Большинство поддерживает стремление женщины жить в соответствии со своей природой, но признают, что ей не следовало обманывать мужа. Некоторые комментарии оказались более жесткими. Один пользователь написал: «Твоя жена — лгунья. То, что она сделала, непростительно. В первую очередь позаботься о себе, а потом думай о разводе». Другой добавил: «Я не могу представить, как можно лишить другого человека 25 лет жизни только ради сохранения определенного образа в глазах общества».