Один единственный факт разрушил 22 года брака: жена раскрыла секрет, который эмоционально уничтожил мужа

Мужчина написал на платформе Reddit: «Она оправдывается, говоря, что ее семья никогда бы не приняла ее выбор. Она также утверждает, что не изменяла мне в глубинном смысле, потому что была честна с собой в отношениях с женщинами. После этих слов я мало что помню. Эта новость буквально сбила меня с ног, разрушив эмоционально. Я никогда не был эмоционально зрелым. Я — замкнутый человек. Не знаю, что теперь делать, как справиться с этой информацией и осознать произошедшее. Я чувствую, что потерял направление в жизни и стабильность, и что вся моя взрослая жизнь была построена на лжи. Ни одно из ее слов о любви не было искренним, а наша семья — это плод обмана». Он добавил, что жена даже предложила ему создать «брак по соглашению», в котором один или оба партнера скрывают свою сексуальную ориентацию. Это позволило бы ей оставаться верной себе, одновременно сохраняя образ «гетеросексуальной женщины с обычной семьей» в глазах ее родителей, которые ничего не знают о сексуальной ориентации дочери. Хотя мужчина хочет поддержать свою жену и мать их троих детей, сейчас он испытывает гнев из-за ее 25-летнего обмана и тайных измен. В настоящее время он живет в отеле вдали от семьи, обдумывая свои дальнейшие шаги, но признает, что, вероятно, подаст на развод.