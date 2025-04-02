В Латвии
Сегодня 09:07
В среду солнце местами прогреет воздух до +18 градусов
В среду температура воздуха в Латвии поднимется до +13...+18 градусов, но на большей части побережья максимальная температура составит +7...+12 градусов.
По прогнозам синоптиков, погода будет сухой и солнечной, облаков - мало. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного.
В Риге также ожидается сухой и солнечный день, ветер - северный, северо-западный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +12 градусов, у моря - до +8.