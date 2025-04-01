В Иманте женщина шла домой с мужем и ребенком, как вдруг стала очевидицей ужасающей сцены - мужчина спрыгнул с 11-го этажа
Возвращаясь домой после поездки с семьей, женщина в рижском микрорайоне Иманта стала свидетельницей страшного происшествия. На парковке у дома она обратила внимание на многоэтажку — и именно в этот момент с нее упал человек. Тело 63-летнего мужчины некоторое время лежало у входной двери дома №30 на бульваре Анниньмуйжас, сообщает "Degpunktā".
Дом многолюдный, движение у подъезда не прекращается даже в темное время суток, и лишь по счастливой случайности никто не оказался в месте падения.
Сотрудница, дежурившая в тот вечер у подъезда, вспоминает: «Я заметила, что приехала скорая. Подъехали прямо к нашему подъезду, но не заходили внутрь. Я решила выйти и посмотреть, что случилось. Три врача склонились над ним, проверяли с помощью аппаратов состояние. Я спросила потом: "Он жив?" Они ответили — нет».
Так как подъезд охраняется, посторонние попасть внутрь не могут. Но мужчину, тело которого осматривали медики, соседи не узнали — предполагается, что он не жил в этом доме. По словам очевидцев, прыжок был совершен с 11-го этажа.
Одна из жительниц дома №30 лично видела момент трагедии и сразу вызвала скорую помощь. «Наша соседка шла домой с мужем и ребенком и увидела, как он "полетел". Одна секунда — и он упал, хлопок — и все», — рассказывает дежурная Лидия.
Государственная полиция начала уголовный процесс. Обстоятельства произошедшего пока не ясны, однако, по предварительным данным, преступного умысла в отношении мужчины не было.