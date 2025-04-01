В Иманте женщина шла домой с мужем и ребенком, как вдруг стала очевидицей ужасающей сцены - мужчина спрыгнул с 11-го этажа

Сотрудница, дежурившая в тот вечер у подъезда, вспоминает: «Я заметила, что приехала скорая. Подъехали прямо к нашему подъезду, но не заходили внутрь. Я решила выйти и посмотреть, что случилось. Три врача склонились над ним, проверяли с помощью аппаратов состояние. Я спросила потом: "Он жив?" Они ответили — нет».