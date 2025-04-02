Очевидцы против полиции: спор о виновнике серьезной аварии в Иманте

Хотя в результате аварии никто не пострадал, Государственная полиция представила совершенно иную версию событий. По словам представительницы полиции Лины Багдоне, водитель автомобиля Volkswagen Passat, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с Mercedes. На месте было принято решение о наложении штрафа на водителя Volkswagen.