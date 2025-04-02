Очевидцы против полиции: спор о виновнике серьезной аварии в Иманте
В Иманте, на бульваре Анниньмуйжас, произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. Пострадавших в инциденте нет, однако версии очевидцев и полиции о том, кто именно стал виновником ДТП, сильно отличаются, сообщает "Degpunktā".
На месте столкнулись автомобили марок Mercedes и Volkswagen, обе машины получили серьезные повреждения передней части. Родственники водителя Volkswagen, узнав о происшествии, поспешили на место аварии.
По их словам, водитель Mercedes двигался по бульвару на высокой скорости. Родственники настаивают, что вина очевидна, и даже поспорили между собой, кто первым изложит свою версию случившегося.
Жители многоэтажек, расположенных рядом с местом ДТП, с балконов хорошо видели последствия аварии. «Когда все произошло, мой папа услышал звук, мы вышли на балкон и увидели, что стоят две машины», — рассказывает один из свидетелей.
По словам работников расположенного поблизости кафе, подобные аварии на этом участке бульвара случаются довольно часто — обычно это связано с пешеходами, пересекающими дорогу.
Сотрудница кафе рассказала, что сначала услышала звук столкновения, а затем уже увидела его последствия — она также оказалась свидетельницей аварии.
Хотя в результате аварии никто не пострадал, Государственная полиция представила совершенно иную версию событий. По словам представительницы полиции Лины Багдоне, водитель автомобиля Volkswagen Passat, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с Mercedes. На месте было принято решение о наложении штрафа на водителя Volkswagen.
Работы на месте происшествия завершились около 21:00, после чего движение по бульвару Анниньмуйжас было полностью восстановлено.