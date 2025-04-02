В минувшие выходные в парке родился первый в этом сезоне жеребенок!
В Латвии
Сегодня 08:26
ФОТО: в природном парке Папе удалось запечатлеть уникальный момент!
Весна — особое время в парке Папе: после долгой зимы на свет появляется новое поколение диких лошадей. В минувшие выходные там родился первый в этом сезоне жеребенок, сообщил Всемирный фонд дикой природы в своем профиле в Facebook.
Уникальный момент удалось запечатлеть коллеге из Всемирного фонда дикой природы — Магде Йентгене. Во время родов вся стая лошадей окружает кобылу, чтобы та могла спокойно произвести на свет детеныша. Сразу после рождения кобыла нежно облизывает жеребенка языком, стимулируя его, чтобы тот как можно скорее смог встать на ноги и следовать за стадом.
Уже примерно через полчаса жеребенок способен сам встать и удерживаться на своих длинных, еще неуклюжих ногах. Но совсем скоро он освоится в новой жизни среди лошадей, следует из информации, опубликованной фондом.