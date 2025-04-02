ФОТО: в природном парке Папе удалось запечатлеть уникальный момент!

Уникальный момент удалось запечатлеть коллеге из Всемирного фонда дикой природы — Магде Йентгене. Во время родов вся стая лошадей окружает кобылу, чтобы та могла спокойно произвести на свет детеныша. Сразу после рождения кобыла нежно облизывает жеребенка языком, стимулируя его, чтобы тот как можно скорее смог встать на ноги и следовать за стадом.