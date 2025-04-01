Белый дом: Трамп разочарован и в Зеленском, и в Путине
Президент США Дональд Трамп разочарован как в президенте Украины Владимире Зеленском, так в и президенте России Владимире Путине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Она сказала это в ответ на вопрос о новом призыве в России, где с 1 апреля собираются набрать 160 тысяч военнослужащих в армию, передает Sky News. "Я могу повторить, что сказал президент вчера вечером. Он разочарован обоими лидерами это конфликта. Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают по обе стороны, и это происходит слишком долго", - подчеркнула Левитт.
Кроме того, она добавила, что американская сторона продолжает взаимодействие с Украиной и РФ каждый день.
Ранее УНИАН сообщал, что Трамп анонсировал свои визиты в три страны. По словам американского президента, кроме Саудовской Аравии, он посетит еще Катар и Объединенные Арабские Эмираты. "В прошлый раз, когда я был в Саудовской Аравии, я поставил ее первой в списке, потому что они согласились купить американских товаров на 450 миллиардов долларов, военных и других. Я согласился сделать это снова, и они согласились потратить почти триллион долларов денег на наши американские компании", - отметил он.
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что членства Украины в НАТО не было в сделке по ископаемым. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "попытке отказаться" от сделки по ископаемым, которая, как ожидается, будет согласована уже на этой неделе.