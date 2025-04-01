Белый дом: Трамп разочарован и в Зеленском, и в Путине

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп анонсировал свои визиты в три страны. По словам американского президента, кроме Саудовской Аравии, он посетит еще Катар и Объединенные Арабские Эмираты. "В прошлый раз, когда я был в Саудовской Аравии, я поставил ее первой в списке, потому что они согласились купить американских товаров на 450 миллиардов долларов, военных и других. Я согласился сделать это снова, и они согласились потратить почти триллион долларов денег на наши американские компании", - отметил он.