Такого никто не ожидал! В Rīgas satiksme показали поразительную находку на территории 5-го трамвайного депо

В подписи к фото компания сообщила: "Во время работ по бетонированию на строительной площадке 5-го трамвайного депо внимание строителей привлек необычный объект. Пригласив экспертов, выяснилось, что это окаменелость, скорее всего, динозавра из Юрского периода. Этот экспонат можно будет увидеть во время Ночи музеев, и он будет сохранен в историческом фонде компании".