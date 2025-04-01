Такого никто не ожидал! В Rīgas satiksme показали поразительную находку на территории 5-го трамвайного депо
1 апреля компания Rīgas satiksme опубликовала в социальных сетях изображение, которое быстро стало вирусным. На фото, сделанном на строительной площадке 5-го трамвайного депо, был изображен огромный "скелет динозавра", якобы обнаруженный во время строительных работ.
В подписи к фото компания сообщила: "Во время работ по бетонированию на строительной площадке 5-го трамвайного депо внимание строителей привлек необычный объект. Пригласив экспертов, выяснилось, что это окаменелость, скорее всего, динозавра из Юрского периода. Этот экспонат можно будет увидеть во время Ночи музеев, и он будет сохранен в историческом фонде компании".
5. tramvaju depo, veicot betonēšanas darbus, būvnieka uzmanību piesaistījis īpatnējs objekts. Pieaicinot ekspertus, atklājās, ka tā ir fosilija, visticamāk dinozaurs no Jūras laikmeta.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) April 1, 2025
👀 Šo eksponātu būs iespējams aplūkot arī Muzeju nakts laikā, un tas tiks saglabāts uzņēmuma… pic.twitter.com/5RjX59WvUw
Пользователи соцсетей сразу же подхватили эту новость. Некоторые всерьез заинтересовались "находкой" и начали обсуждать, насколько вообще вероятно обнаружение динозавра в Риге, в то время как другие сразу разгадали первоапрельскую шутку. Реакция аудитории была исключительно положительной: публикация собрала множество лайков, комментариев и репостов, а многие отметили креативность компании.
Особенно пользователям понравилась деталь про "экспонат, который можно будет увидеть во время Ночи музеев". Это добавило правдоподобности шутке, ведь мероприятие действительно популярно в Латвии и ежегодно привлекает тысячи посетителей.
Этот розыгрыш стал отличным примером удачного маркетинга и вовлечения аудитории. Он продемонстрировал, как грамотный юмор может повысить узнаваемость бренда и вызвать положительные эмоции у подписчиков.