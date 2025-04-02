Давайте подумаем! Министерства должны предложить свои решения демографической проблемы

Участники дискуссии акцентировали внимание на необходимости сокращения бюрократических преград в механизмах поддержки семей, поддержке различных целевых групп, а также подчеркнули роль самоуправлений. Премьер отметила роль стабильной и поддерживающей семьи в контексте благосостояния детей, укрепление семьи как ценности в обществе, а также обеспечение равных возможностей. "Наша задача - создать среду, в которой каждый ребенок имеет равные возможности, - как в образовании и занятиях по интересам, так и в плане доступности здравоохранения. Особое внимание необходимо семьям, в которых ребенка воспитывает один родитель, чтобы устранить и уменьшить социальное неравенство", - сказала премьер.