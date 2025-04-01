Внезапная щедрость: VID простит некоторых должников по налогам - кого это коснется
Служба госдоходов (VID) больше не будет начинать взыскание из-за просроченных налоговых платежей, если сумма долга окажется меньше, чем затраты VID, связанные с принятием решения о взыскании и началом процесса взыскания. Это предусмотрено поправками к закону "О налогах и сборах", одобренными правительством во вторник.
Данный подход также включает затраты на осуществление первичных исполнительных действий. Расходы налоговой администрации представляют собой фиксированную сумму, которая применяется ко всем налогоплательщикам в процессе взыскания долга, независимо от суммы задолженности конкретного налогоплательщика.
Согласно расчетам VID, в течение 11 месяцев 2023 года средняя стоимость одного процесса взыскания налогового долга составила 38,67 евро.
Время, необходимое для принятия решения о взыскании просроченного налога и выполнения первичных исполнительных действий, составляет 2,5 часа, а стоимость одного рабочего часа — 15,47 евро. Расчеты основаны на данных о выплатах и хозяйственных расходах за 11 месяцев 2023 года, пропорционально числу сотрудников в Управлении содействия уплате налогов VID.
Общая стоимость процесса взыскания за 11 месяцев 2023 года составила 6 502 400,1 евро, при этом фактически отработано 420 432 часа, что соответствует стоимости одного рабочего часа в 15,47 евро.
Согласно информации VID, на конец 2023 года налоговую задолженность до 15 евро имели 37 440 налогоплательщиков, что составляет 21,1% от общего числа должников. Однако в общей сумме налоговой задолженности, составляющей 536,96 миллиона евро, такие долги составляли всего 0,12 миллиона евро или 0,02% от общей суммы задолженности.