Внезапная щедрость: VID простит некоторых должников по налогам - кого это коснется

Время, необходимое для принятия решения о взыскании просроченного налога и выполнения первичных исполнительных действий, составляет 2,5 часа, а стоимость одного рабочего часа — 15,47 евро. Расчеты основаны на данных о выплатах и хозяйственных расходах за 11 месяцев 2023 года, пропорционально числу сотрудников в Управлении содействия уплате налогов VID.