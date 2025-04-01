Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:14
В среду ожидается теплая весенняя погода: воздух прогреется до +18 градусов
В среду в Латвии ожидается солнечная и теплая погода, прохладнее будет на побережье, прогнозируют синоптики.
Облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Ночью образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха к восходу солнца опустится до -3...+3 градусов. Днем потеплеет до +13...+18 градусов, на побережье до +6...+11 градусов.
В Риге во второй день апреля облаков будет мало, ветер от слабого до умеренного с севера, северо-запада. Ночью воздух остынет до +1...+3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов, на севере города у моря будет всего +6 градусов.