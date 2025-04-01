В среду ожидается теплая весенняя погода: воздух прогреется до +18 градусов

В Риге во второй день апреля облаков будет мало, ветер от слабого до умеренного с севера, северо-запада. Ночью воздух остынет до +1...+3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов, на севере города у моря будет всего +6 градусов.