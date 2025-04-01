"Мы точно знаем, кто виновен": Кая Каллас считает, что свидетельств военных преступлений России в Буче более чем достаточно

31 марта 2022 года российские войска вывели свои войска из Бучи — города с населением 30 тысяч человек, расположенного в 15 километрах к северу от Киева. Когда-то Буча была известна как мирный пригород среднего класса с лесистыми окрестностями, но после начала полномасштабного российского вторжения город превратился в руины. Во время пятинедельной оккупации российские войска пытали и убивали мирных жителей либо ради развлечения, либо обвиняя их в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины. По данным следствия, в результате расправы погибло 637 мирных жителей. Большинство из них были расстреляны, а других задавили насмерть тяжелые машины.