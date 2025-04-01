"Мы точно знаем, кто виновен": Кая Каллас считает, что свидетельств военных преступлений России в Буче более чем достаточно
Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила во вторник, что существуют убедительные доказательства военных преступлений в украинском городе Буча, где российская армия убила сотни мирных жителей.
«Безнаказанность за военные преступления поистине невозможна», - заявила Кая Каллас в Европейском парламенте на следующий день после третьей годовщины освобождения Бучи.
«От фотографий до записей телефонных разговоров и расшифрованных позывных, которые использовали командиры на российских радиочастотах... Мы точно знаем, кто виновен».
31 марта 2022 года российские войска вывели свои войска из Бучи — города с населением 30 тысяч человек, расположенного в 15 километрах к северу от Киева. Когда-то Буча была известна как мирный пригород среднего класса с лесистыми окрестностями, но после начала полномасштабного российского вторжения город превратился в руины. Во время пятинедельной оккупации российские войска пытали и убивали мирных жителей либо ради развлечения, либо обвиняя их в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины. По данным следствия, в результате расправы погибло 637 мирных жителей. Большинство из них были расстреляны, а других задавили насмерть тяжелые машины.
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