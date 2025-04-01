Арманд Рукс будет главой полиции до осени 2030 года

Арманд Рукс занимает должность начальника полиции с 13 октября 2020 года, а до этого возглавлял управление уголовного розыска Главного управления криминальной полиции и занимал другие руководящие должности. Очередной срок Рукса на посту начальника Госполиции продлится до 13 октября 2030 года.