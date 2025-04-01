Предлагается уменьшить количество обязательных проверок здоровья

На заседании группы представители министерств, бизнеса и негосударственных организаций решили упростить требования к обязательным проверкам здоровья. В сферах, где люди работают с продуктами питания или в закрытых помещениях, а также с детьми и молодежью планируется сохранить прежнюю периодичность медицинских проверок, в то время как в других сферах эти требования будут пересмотрены, чтобы облегчить административное бремя и для работодателей, и для работников, сообщает Lsm.lv.