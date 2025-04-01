1 апреля - День красного носа. Др.Клоун призывает поддержать больничную клоунаду

Для латвийской организации Др.Клоун, которая уже более десяти лет работает с детьми в больницах, 1 апреля - главный день в году. Это не просто профессиональный праздник, а важнейший повод напомнить о значении эмоционального здоровья и собрать поддержку. Надеть красный нос, сделать фото и выложить его в соцсети - сегодня это простой, но очень значимый жест солидарности. "Разные формы поддержки имеют свои символы: кто-то надевает розовые ленточки, чтобы привлечь внимание к проблеме рака груди, кто-то сбривает усы в ноябре - в знак солидарности с мужчинами, борющимися с раком простаты. Мы же помогаем детям в больницах справляться с тяжелыми переживаниями и болью через смех, тепло и эмоциональную поддержку. Наш символ - красный нос. Мы не просим выходить в нем на улицу, но призываем: наденьте его, сфотографируйтесь, выложите фото в соцсети поставьте #smaidsradasmaidu. Мы не просто смеемся. Мы говорим о важном: о боли, о детях, о том, что в больнице нужна не только медицина, но и терапия эмоциями", - рассказывает руководитель Доктора Клоуна, Марианна Миловска.