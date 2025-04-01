Анонсированное министерством сравнение цен на продукты: эффективный инструмент или невыполнимая задача?

Магазины Lidl, например, в основном продают товары, которых нет в других магазинах, и сравнить их с другими продуктами нельзя. Руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе также отмечает, что сравнивать нужно сопоставимые товары, что не так просто. Раз в квартал она ездит в Таллин, чтобы сравнить цены в магазинах, и это очень трудоемкая работа, потому что нужно найти конкретные товары, разобраться, какие товары можно сравнивать друг с другом. "Нельзя допускать ошибок, это большая ответственность. Если в инструменте сравнения будут ошибки, доверие к нему будет потеряно", - говорит Гулбе. Она считает, что нужно сравнивать основные группы товаров, например, 15-20 самых востребованных продуктов питания.