Анонсированное министерством сравнение цен на продукты: эффективный инструмент или невыполнимая задача?
Министерство экономики Латвии планирует создать инструмент для сравнения цен на продукты питания, чтобы помочь потребителям лучше ориентироваться в стоимости товаров. Однако эксперты предупреждают, что сравнение цен далеко не так просто, ведь ассортимент магазинов различается, а торговые сети применяют собственные стратегии ценообразования, сообщает Diena.
Говоря о планах Министерства экономики создать инструмент для сравнения цен на продукты питания, руководитель портала Kurpirkt.lv Артис Упениекс отмечает, что самая большая проблема заключается в том, что сравнивать можно только цены на товары с одинаковыми штрих-кодами, иначе это уже не сравнение, а интерпретация продуктовых корзин.
Магазины Lidl, например, в основном продают товары, которых нет в других магазинах, и сравнить их с другими продуктами нельзя. Руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института аграрных ресурсов и экономики Ингуна Гулбе также отмечает, что сравнивать нужно сопоставимые товары, что не так просто. Раз в квартал она ездит в Таллин, чтобы сравнить цены в магазинах, и это очень трудоемкая работа, потому что нужно найти конкретные товары, разобраться, какие товары можно сравнивать друг с другом. "Нельзя допускать ошибок, это большая ответственность. Если в инструменте сравнения будут ошибки, доверие к нему будет потеряно", - говорит Гулбе. Она считает, что нужно сравнивать основные группы товаров, например, 15-20 самых востребованных продуктов питания.
Идея Минэкономики заключается в том, чтобы разделить данные о ценах на продукты питания на два блока. В одном блоке будут исторические данные для анализа инфляции и изменения цен, что является сферой деятельности Центрального статистического управления и Совета по конкуренции, а во втором - актуальные данные о ценах в магазинах на текущий момент, которые будут предоставлять сами торговые предприятия. Планируется, что данные о ценах будут обновляться ежедневно.
Упениекс рассказывает, что на портале Kurpirkt.lv люди очень редко сравнивают цены на продукты питания, при этом ни одна из крупных торговых сетей не проявила интереса к включению своих товаров в поиск. По словам Упениекса, сети супермаркетов не хотят публично сравнивать цены на свои товары. Их цель - привлечь покупателей в магазин и продать как можно больше товаров, поэтому проводятся акции, когда продукты продаются по очень выгодной цене, что заставляет покупателя посетить именно этот магазин. Также магазины часто продают определенные товары по себестоимости или даже ниже, чтобы привлечь покупателей с расчетом на то, что они купят и другие продукты.