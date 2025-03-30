Сравнивайте цены на продукты, не вставая с дивана: в Латвии готовят новый цифровой инструмент
Министерство экономики хочет добиться снижения цен на продукты первой необходимости как минимум на 20%, заявил в интервью передаче Rīta panorāma министр экономики Виктор Валайнис. И один из способов — инструмент, который позволит сравнивать цены в магазине, не выходя из дома. Такие сервисы доступны уже сейчас, но с ними есть ряд проблем, рассказали в эфире LSM+ их разработчики.
«Уже созданы первые инструменты сравнения цен — как минимум три. Их разработал частный сектор. Мы работаем над регламентом, чтобы определить, каким образом можно официально объявить, какие из них станут официальными инструментами сравнения цен», - сказал Виктор Валайнис.
Один из инструментов, о котором говорит министр — сайт letapartika.lv. Его создали студенты рижской бизнес-школы. Изначально — сами для себя, сообщает LSM+. «Цены берутся из общедоступных в интернете данных. Поэтому мы не можем охватить всех крупных торговцев. Данные довольно ограниченны», — признал менеджер проекта letapartika.lv Ренар Лайцанс.
Еще один инструмент для сравнения цен — мобильное приложение Cenu Depo. «В основном цены берутся из публично доступных источников в интернете, а также у меня есть сотрудничество с некоторыми сетями магазинов, которые сами решили делиться ценами, чтобы показать пользователям, что у них все же более низкие цены. Кроме того, многие пользователи сами запрашивают добавление новых товаров, а также регулярно присылают обновления цен в магазинах, где они не обновляются автоматически», — сказал руководитель Cenu depo Артур Зыков.
Также некоторые торговцы сами выбирают товары, о которых сообщать и о которых нет. В планах Минэкономики — обязать магазины предоставлять данные обо всех ценах без исключения. Тому сервису, который в итоге будет выбран в качестве официального, пояснил Валайнис: «Мы обсуждаем это в Сейме. Думаю, это вопрос нескольких месяцев. Я не вижу, чего тут торговаться. Я убежден, что эту функцию следует оставить частному сектору. Нам нужно только узаконить эти инструменты, чтобы они начали работать. Думаю, это также станет одним из способов заставить магазины задуматься о своей ценовой политике».
Впрочем, пока не ясно, все ли торговцы должны будут сообщать о своих ценах и как это требование смогут исполнить самые маленькие магазины.