Сравнивайте цены на продукты, не вставая с дивана: в Латвии готовят новый цифровой инструмент

Также некоторые торговцы сами выбирают товары, о которых сообщать и о которых нет. В планах Минэкономики — обязать магазины предоставлять данные обо всех ценах без исключения. Тому сервису, который в итоге будет выбран в качестве официального, пояснил Валайнис: «Мы обсуждаем это в Сейме. Думаю, это вопрос нескольких месяцев. Я не вижу, чего тут торговаться. Я убежден, что эту функцию следует оставить частному сектору. Нам нужно только узаконить эти инструменты, чтобы они начали работать. Думаю, это также станет одним из способов заставить магазины задуматься о своей ценовой политике».