Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 17:12
Латвийцы хотели бы отнять часть полномочий у депутатов Сейма
Большинство трудоспособного населения Латвии хотело бы, чтобы президента страны избирал народ, свидетельствует опрос, проведенный компанией Kantar по заказу TV3.
В опросе, в котором участвовали жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет, 56% респондентов указали, что, по их мнению, всенародно избранный президент лучше отвечал бы интересам страны.
Примерно четверть опрошенных — 27% — считают, что действующий порядок, при котором президента избирает Сейм, более соответствует интересам Латвии. Между тем, 17% участников опроса не дали конкретного ответа на этот вопрос.
Как отмечает TV3, инициатива президента Латвии Эдгара Ринкевича о расширении его полномочий при выборе высокопоставленных государственных чиновников в Сейме вызвала дискуссии и о возможности всенародных выборов президента.