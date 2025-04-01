Пропавшие в Риге женщина с маленьким ребенком найдены - полиция благодарит граждан за помощь

Ранее сообщалось, что женщина с ребенком ушла из дома на улице Парадес в понедельник около 12 часов дня, и до недавних пор о их местонахождении ничего не было неизвестно. Однако в данный момент у полиции есть информация о том, что оба они живы и здоровы и в отношении них не совершено никаких уголовных преступлений.