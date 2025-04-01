Несмотря на предостережения, мошенники продолжают выманивать у латвийцев гигантские суммы

В то же время за первые два месяца этого года было предотвращено 2529 попыток мошенничества на общую сумму 1,35 млн евро, в том числе 625 случаев телефонного мошенничества на сумму 424,3 тыс. евро, 1760 случаев мошенничества с инвестициями на сумму 809,7 тыс. евро и 144 случая других видов мошенничества на сумму 113,2 тыс. евро.