Новые торговые киоски в Риге установили в январе, а в марте они уже разваливаются
фото: X.com/ Reinis Ceplis
Вопрос ремонта дверей сейчас решается с компанией-изготовителем.
В Латвии

Новые торговые киоски в Риге установили в январе, а в марте они уже разваливаются

Ieva Ozoliņa

Jauns.lv

Недавно появилась информация о том, что Рижский центр жителей микрорайонов установил первые уличные торговые модули нового дизайна на торговых площадках самоуправления. Однако всего три месяца спустя, в конце марта, в социальных сетях появились фотографии, что в них уже выпадают двери. Как же так?

Как поясняет порталу Jauns.lv координатор проектов отдела внешних коммуникаций Управления коммуникации Рижской думы Сабине Соловьёва, самоуправлению известно о повреждениях торговых модулей на углу улиц Бривибас гатве и Лиелвардес. Причиной выпавших дверей стало неправильное расположение модулей. Вопрос ремонта дверей сейчас решается с компанией-изготовителем, которая также устанавливала модули.

Ранее Jauns.lv сообщал, что в начале января Рижский центр жителей микрорайонов установил первые торговые модули нового дизайна. Поскольку уличная торговля ведется круглый год, модули оснащены крышей и стенами, чтобы защитить продавцов от дождя, ветра и солнца. Их дизайн позволяет комбинировать размещение в зависимости от условий на конкретной площадке. Также предусмотрены функциональные элементы для адаптации затенения в зависимости от предлагаемых товаров.

Rīgas dome (RD) vairākos pilsētas rajonos nupat sāka uzstādīt jaunus tirdzniecības moduļus, taču arī šis mēģinājums labiekārtot vidi novedis pie kritikas un iedzīvotāju neapmierinātības.

Как выглядят новые рижские торговые модули

Рижская дума приступила к установке новых торговых модулей в нескольких районах города, однако эта попытка улучшить окружающую среду вызвала критику ...

По информации Рижской думы, стоимость производства одного модуля составляет 7023 евро без НДС, а установка – 600 евро. В 2024 году изготовлено и установлено 22 модуля. В 2025 и 2026 годах планируется поставить еще 44 модуля, заменяя старые торговые палатки новыми.

Адреса, где установлены новые киоски:

  • ул. Валдекю, 53
  • угол ул. Парадес и Плекснес
  • угол ул. Лиелвардес и Бривибас гатве
  • угол ул. К. Валдемара и Зирню
  • ул. Тилта, рядом с конечной остановкой 3-го троллейбуса
  • проспект Виестура, напротив дома №24
  • угол ул. Мурьяню и Юглас

Для использования торговых мест, оборудованных самоуправлением, необходимо получить разрешение и оплатить муниципальный сбор. Более подробная информация доступна на riga.lv.

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