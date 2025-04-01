Новые торговые киоски в Риге установили в январе, а в марте они уже разваливаются

Ранее Jauns.lv сообщал, что в начале января Рижский центр жителей микрорайонов установил первые торговые модули нового дизайна. Поскольку уличная торговля ведется круглый год, модули оснащены крышей и стенами, чтобы защитить продавцов от дождя, ветра и солнца. Их дизайн позволяет комбинировать размещение в зависимости от условий на конкретной площадке. Также предусмотрены функциональные элементы для адаптации затенения в зависимости от предлагаемых товаров.