Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Первый день апреля будет теплым
Во вторник температура воздуха в Латвии повысится до +13...+18 градусов, только на побережье будет прохладнее - до +5...+10 градусов.
По прогнозам синоптиков, туман в течение дня рассеется, сохранившись местами только на побережье. Погода будет преимущественно солнечной, осадков не ожидается, будет дуть слабый и умеренный северный ветер.
В Риге днем будет ясно, а температура воздуха составит от +5 градусов у моря до +9 градусов на юге города.