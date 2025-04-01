Мнение: "Это хуторская философия - купить квартиру в 19 метров и думать, что тебе принадлежит вся Рига"

"Сколько экономически обоснованных, классных проектов было похоронено только потому, что "нам это не нужно" и "я не хочу"… А кушать ты хочешь? Работу хочешь? И сколько таких проектов мы уже зарубили?" – эмоционально высказался Арнис Блодонс. "Мне нравится эта философия хуторянина! Блин, ты купил в Риге квартиру в 19 квадратных метров, но возомнил, что купил целый город! Теперь тебе все должны! Тебе ничего не должны. Тебе принадлежат твои 19 квадратных метров, плати свою аренду, чтобы город мог развиваться. И так же обстоит дело и в других местах", – заявил Блодонс, критикуя подход, при котором частные интересы часто тормозят прогресс.