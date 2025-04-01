Мнение: "Это хуторская философия - купить квартиру в 19 метров и думать, что тебе принадлежит вся Рига"
Журналист и PR-специалист Арнис Блодонс в эфире TV24 жестко высказался против протестов граждан, которые препятствуют реализации строительных проектов. По его мнению, из-за возражений местных жителей в Латвии уже "зарублено" множество экономически выгодных инициатив.
"Сколько экономически обоснованных, классных проектов было похоронено только потому, что "нам это не нужно" и "я не хочу"… А кушать ты хочешь? Работу хочешь? И сколько таких проектов мы уже зарубили?" – эмоционально высказался Арнис Блодонс. "Мне нравится эта философия хуторянина! Блин, ты купил в Риге квартиру в 19 квадратных метров, но возомнил, что купил целый город! Теперь тебе все должны! Тебе ничего не должны. Тебе принадлежат твои 19 квадратных метров, плати свою аренду, чтобы город мог развиваться. И так же обстоит дело и в других местах", – заявил Блодонс, критикуя подход, при котором частные интересы часто тормозят прогресс.
Он также упомянул военные учения в Адажи, подчеркнув их важность для безопасности страны. "Я сплю спокойно, если слышу военные маневры, – сказал он. – Беспокоиться начну, когда наступит тишина".
Журналист возмущен ситуацией, когда люди блокируют стройки из-за "вибраций" или других мелочей, даже если экспертизы подтверждают их безопасность. "Они решают судьбу миллионов, имея только садовый участок. Я против этого!" – резюмировал он.
По мнению Блодонса, излишний протестный настрой мешает развитию страны, и приоритет следует отдавать стратегически важным проектам.