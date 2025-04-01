На Бривибас гатве выгорела квартира: хозяйка была в театре, а ее кот задохнулся
В выходные в одном из многоквартирных домов на Бривибас гатве в Риге произошел пожар — выгорела квартира. Соседи успели вовремя эвакуироваться, однако в горящем жилище остался домашний питомец хозяйки, который задохнулся в дыму, сообщает "Degpunktā".
Квартира загорелась в субботу после обеда, в тот момент, когда хозяйка отправилась в театр. В помещении остался только ее кот. О том, что произошла беда, женщина узнала по телефону — соседи наконец выяснили, откуда в доме появилась неприятный запах.
«Мы сначала вообще не могли понять, из какой квартиры пахнет. Обошли все квартиры соседей, звонили, кому могли. И только потом начали принюхиваться. (Корреспондент: Пока вы были в подъезде, много дыма было или еще не было?) Нет, тогда дыма не было, был только запах, похожий на дым. Потом открыли дверь, и когда повалил густой дым, мы вызвали пожарных. Когда у нас начался пожар, мы все были в шоке», — рассказывают соседи.
Они отмечают, что, к сожалению, кот хозяйки задохнулся в густом дыму. Однако все жильцы остались целы и невредимы: «У нас печное отопление, топим с коридорной стороны. (Корреспондент: Это могло быть из-за печи?) Может быть. Может, из-за электрики — черт его знает. Дыма было много. Нас выгнали, не дали посмотреть. (Корреспондент: Пожарные вас спасли?) Да, просто выгнали из квартиры. А я бы на балконе остался сидеть и смотрел на пожар». Пожарные работали по указанному адресу около двух часов.