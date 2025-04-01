На Бривибас гатве выгорела квартира: хозяйка была в театре, а ее кот задохнулся

«Мы сначала вообще не могли понять, из какой квартиры пахнет. Обошли все квартиры соседей, звонили, кому могли. И только потом начали принюхиваться. (Корреспондент: Пока вы были в подъезде, много дыма было или еще не было?) Нет, тогда дыма не было, был только запах, похожий на дым. Потом открыли дверь, и когда повалил густой дым, мы вызвали пожарных. Когда у нас начался пожар, мы все были в шоке», — рассказывают соседи.