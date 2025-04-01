С 1 апреля - новая схема: как теперь рассчитывают льготы по OCTA

При этом сохраняется 40% скидка на полисы для инвалидов 1-й и 2-й группы, а также для инвалидов 3-й группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата и опекунов детей с инвалидностью. Для фермерских и рыболовецких хозяйств, а также сельскохозяйственных кооперативов осталась в силе 30% скидка при страховании тракторов и прицепов.