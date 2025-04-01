С 1 апреля - новая схема: как теперь рассчитывают льготы по OCTA
1 апреля вступили в силу изменения в Законе об обязательном страховании гражданской ответственности (OCTA), касающиеся порядка предоставления скидок на страховые полисы для людей с инвалидностью, опекунов детей с инвалидностью и фермеров.
Если ранее скидки рассчитывались индивидуально и зависели от цены конкретного полиса, то теперь установлен единый размер скидки для всех, кто имеет на нее право. Как поясняют в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств, это поможет устранить неравенство, при котором водители с более дорогими полисами получали большие скидки.
Согласно поправкам, для вышеуказанных категорий введены потолки скидок — они будут рассчитываться на основе средней рыночной цены полисов, заключенных за предыдущий календарный год. Это сделает систему справедливее и будет стимулировать водителей более ответственно относиться к своей страховой истории.
При этом сохраняется 40% скидка на полисы для инвалидов 1-й и 2-й группы, а также для инвалидов 3-й группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата и опекунов детей с инвалидностью. Для фермерских и рыболовецких хозяйств, а также сельскохозяйственных кооперативов осталась в силе 30% скидка при страховании тракторов и прицепов.