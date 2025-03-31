Во вторник местами потеплеет до +18, но в Риге - прохладнее

В течение дня облачность над Латвией уменьшится, и существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +13…+18°, местами на побережье, при ветре с воды — до +9…+11°. Также и в Риге в течение дня облачность уменьшится, осадков не ожидается. Утром сохранится дымка. Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, который не позволит воздуху прогреться выше +9…+11°.