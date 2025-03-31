Глава Ryanair заявил, что цены на авиабилеты вырастут этим летом, "если Трамп не сделает что-нибудь глупое"

Кроме того, он поделился планами развития авиакомпании. "У нас есть миссия - достичь 300 миллионов пассажиров к 2034 году. Мы не остановимся на 200 миллионах, мы не остановились на 100 миллионах. Нам осталось получить еще 336 самолетов от Boeing, и мы будем на верном пути к достижению 300 миллионов пассажиров к 2034 году. Мы идем вперед к межгалактическому господству и не собираемся останавливаться", - шутливо отметил глава лоукостера.