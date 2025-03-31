Во время экспертизы криминалисты испортили 12 000 долларов - заплатят за это латвийские налогоплательщики

Опубликованный проект постановления правительства указывает на то, что данное уголовное дело связано с обвинением медика Рижского центра психиатрии и наркологии Марины Лосевич в получении денег и бутылки алкоголя. В настоящее время дело рассматривается в Рижском городском суде, а заседание назначено на 9 апреля, как следует из судебного календаря. Однако в прокуратуре агентству LETA подтвердили, что выплачиваемая компенсация предназначена лицу, не имеющему на данный момент никакого статуса в данном уголовном процессе. Прокуратура не стала раскрывать, о ком именно идет речь.