Во время экспертизы криминалисты испортили 12 000 долларов - заплатят за это латвийские налогоплательщики
Государство выплатит некоему лицу компенсацию в размере 11 571 евро за поврежденные во время экспертизы в рамках уголовного процесса денежные средства.
16 июня 2023 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовное производство по возможному совершению преступного деяния. В ходе обыска в рамках этого уголовного производства были изъяты принадлежащие данному лицу наличные средства – 12 000 долларов США, подтвердили в прокуратуре агентству LETA.
В рамках расследования была назначена дактилоскопическая экспертиза, в ходе которой экспертам поручили определить наличие отпечатков пальцев или ладоней на изъятых денежных средствах. В результате обработки купюр нингидриновым методом они были повреждены.
Согласно информации Государственного бюро судебных экспертиз, исследование банкнот США проводилось в соответствии с методом, зарегистрированным в Совете судебных экспертов и аккредитованным Латвийским национальным бюро аккредитации. Нингидрин, использованный для выявления отпечатков пальцев или ладоней, соответствовал правовым нормам. Учитывая это, было установлено, что в результате законных следственных действий лицу был нанесен имущественный ущерб, отметили в прокуратуре.
Чтобы предотвратить нарушение права на собственность, закрепленного в Конституции, прокуратура обратилась в Министерство юстиции с просьбой рассмотреть и передать на рассмотрение Кабинета министров вопрос о выделении из непредвиденных средств 11 571,84 евро для компенсации ущерба, причиненного лицу в ходе уголовного производства.
Согласно общедоступной информации, проект постановления правительства о выплате компенсации уже подготовлен.
Опубликованный проект постановления правительства указывает на то, что данное уголовное дело связано с обвинением медика Рижского центра психиатрии и наркологии Марины Лосевич в получении денег и бутылки алкоголя. В настоящее время дело рассматривается в Рижском городском суде, а заседание назначено на 9 апреля, как следует из судебного календаря. Однако в прокуратуре агентству LETA подтвердили, что выплачиваемая компенсация предназначена лицу, не имеющему на данный момент никакого статуса в данном уголовном процессе. Прокуратура не стала раскрывать, о ком именно идет речь.