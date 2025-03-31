Служба безопасности вызывает на допрос антиукраинских блогеров за разжигание национальной розни
В Латвии хватает "соловьев Кремля", которые хотели бы видеть победу России и для которых поддержка Украины является бельмом на глазу. О том, как страна борется с прокремлевскими высказываниями, рассказал передача 360TV Ziņas.
Общественность обеспокоили сообщения одной пользовательницы TikTok, в том числе ее уничижительные высказывания об украинцах. Тревогу по поводу пророссийской активистки забила аудитория портала X. Служба государственной безопасности Латвии на прошлой неделе вызвала пользователя TikTok на допрос и предупредила, что за публичное оправдание и восхваление военных преступлений России, а также за разжигание национальной розни может грозить уголовная ответственность.
Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев сообщил 360TV Ziņas: «Сначала с человеком проводят беседу, чтобы понять, почему он это делает, и убедить его, что такие действия являются антигосударственными и их не следует совершать. Если человек не прислушивается, то принимаются дальнейшие меры».
В отношении тех, кто в своих высказываниях сразу нарушает закон, начинается уголовное преследование. «Службы безопасности мониторят информационное пространство, и если выявляют случаи, которые находятся на грани или явно нарушают наши правила и законы, они действуют достаточно активно и в больших масштабах», — отметил Раев.
Некоторые люди уже были вынуждены покинуть Латвию, но продолжают заниматься пропагандой, находясь в России. Полностью заблокировать такие сообщения из-за рубежа затруднительно, поэтому рекомендуется проверять информацию в надежных новостных источниках.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину Служба государственной безопасности Латвии провела почти 2000 бесед с людьми, позволившими себе прокремлевские высказывания. Также было начато более 50 уголовных дел.