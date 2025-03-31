Служба безопасности вызывает на допрос антиукраинских блогеров за разжигание национальной розни

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев сообщил 360TV Ziņas: «Сначала с человеком проводят беседу, чтобы понять, почему он это делает, и убедить его, что такие действия являются антигосударственными и их не следует совершать. Если человек не прислушивается, то принимаются дальнейшие меры».