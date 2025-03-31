ФОТО: вот как уже в сентябре преобразится улица Пурвиша в Риге

На каждой стороне улицы Пурвиша от улицы Эмилии Беньямини до улицы Ластадияс будет построена односторонняя велосипедная дорожка, отделенная от проезжей части. На правой стороне улицы, от улицы Ластадияс до набережной Радзиньша, будет построена двухсторонняя отделенная от проезжей части велосипедная дорожка.