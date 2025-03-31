Так улица будет выглядеть после ремонта.
В Латвии
Сегодня 11:24
ФОТО: вот как уже в сентябре преобразится улица Пурвиша в Риге
На улице Пурвиша в Риге началось строительство велосипедной дорожки и обновление покрытия. В ходе строительных работ были проведены демонтажные работы, уложен песчаный дренажный слой для велодорожки. Строительные работы планируется завершить в сентябре этого года.
В рамках проекта будет построена велосипедная дорожка по всей длине улицы Пурвиша от улицы Дзирнаву до набережной генерала Радзиньша. Улица будет заасфальтирована, проведены работы по благоустройству и озеленению.
На каждой стороне улицы Пурвиша от улицы Эмилии Беньямини до улицы Ластадияс будет построена односторонняя велосипедная дорожка, отделенная от проезжей части. На правой стороне улицы, от улицы Ластадияс до набережной Радзиньша, будет построена двухсторонняя отделенная от проезжей части велосипедная дорожка.
На улице появятся четыре скамейки, 23 стойки для велосипедов и 12 урн для мусора, а также 56 деревьев.
Работы выполняет CBF Ļ-KO, их общая стоимость составляет 1,8 миллиона евро.