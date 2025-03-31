ЧП в Плявниеки: женщина поставила варить суп, и через 10 минут раздался взрыв. Что же случилось?

У Елены был драматичный случай, который произошел давно и по вине домочадцев. Бабушка забыла на плите чайник с пластиковым держателем, который расплавился и стек на стеклянную поверхность, из-за чего та разлетелась вдребезги. Двери на кухню и в комнату были закрыты, поэтому никто ничего не услышал. К счастью, Елена вошла в кухню как раз в тот момент, когда осколок стекла пролетел мимо нее и упал на линолеум, прожег дыру, но пожар удалось предотвратить.