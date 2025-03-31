ЧП в Плявниеки: женщина поставила варить суп, и через 10 минут раздался взрыв. Что же случилось?
Кухня по праву считается самым опасным местом в доме, и несчастье может случиться самым неожиданным образом. Жительница Риги Оксана из Плявниеки поделилась своим опытом — в ее квартире взорвалась стеклянная поверхность газовой плиты.
Плита Electrolux прослужила пять лет, и ничто не предвещало проблем. Женщина поставила варить суп, и через десять минут раздался громкий хлопок. «Взрыв был нешуточный. Слава богу, стекла не попали в глаза. Газовщики сказали, что часто выезжают на такие случаи. Решила больше не рисковать, купила новую плиту из нержавеющей стали», — написала Оксана в группе Facebook.
Другие комментаторы рассказали о случаях, когда взрывалось стекло в дверце духовки. Некоторые предположили, что причиной могли стать микротрещины в стекле. Однако Оксана утверждает, что на ее плите не было никаких повреждений. Правда, такие трещины трудно заметить.
Дарья в комментариях поделилась похожей историей — у нее разбилось стекло в машине, когда она открывала заднюю дверь. От удара осыпалось стекло и с передних дверей.
Агнесе рассказала, что в ее новой, недавно отремонтированной кухне лопнул защитный стеклянный экран плиты: «Жарили фарш на сковороде, только начали. Видимо, капля жира попала на стекло — звук, как выстрел, взрыв, образовалась дыра. Под этой дырой загорелась стена, весь дом в дыму, спасали собаку, фарш и стену — с криками и водой».
У Елены был драматичный случай, который произошел давно и по вине домочадцев. Бабушка забыла на плите чайник с пластиковым держателем, который расплавился и стек на стеклянную поверхность, из-за чего та разлетелась вдребезги. Двери на кухню и в комнату были закрыты, поэтому никто ничего не услышал. К счастью, Елена вошла в кухню как раз в тот момент, когда осколок стекла пролетел мимо нее и упал на линолеум, прожег дыру, но пожар удалось предотвратить.