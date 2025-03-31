Vision Express в Риге открыл крупнейший магазин с центром зрения и слуха в странах Балтии
28 марта в торговом центре Akropole Alfa компания Vision Express торжественно открыла свой самый большой магазин в Латвии и странах Балтии. Он расположен на первом этаже у входа B и предлагает клиентам широкий выбор услуг с использованием передового оборудования.
Новый магазин площадью 300 м² выделяется тремя кабинетами для проверки зрения, кабинетом для диагностики слуха, лабораторией, где очки изготавливают менее чем за час, а также специальной зоной с премиальными LUX-очками. Здесь можно найти очки, солнцезащитные очки, контактные линзы, аксессуары и слуховые аппараты. Vision Express, работающий в Латвии с 1991 года, продолжает заботиться о высоком качестве услуг для зрения и слуха.
«Открытие этого магазина, важный этап для нас, - отметил исполнительный директор Vision Express Томс Дзенис. - Мы рады представить центр зрения и слуха Vision Express в Akropole Alfa. Инвестиции в проект превысили 300 тысяч евро. Это крупнейший центр такого рода в Балтии с самым богатым ассортиментом и передовыми технологиями для проверки зрения и слуха. К тому же, это один из самых масштабных проектов подобного типа в Центральной и Восточной Европе. Vision Express- лидер среди европейских оптических сетей, у нас более 600 магазинов по всей Европе. Мы предлагаем лучшее оборудование, профессиональных специалистов и огромный выбор товаров, чтобы каждый мог позаботиться о своем зрении и слухе».
Открытие 28 марта прошло с размахом: перерезали ленточку, угощали гостей закусками, а за настроение отвечали диджей Андрис Иванчикс и иллюзионист Робби Транкальнс. Среди первых посетителей были партнеры компании и узнаваемые инфлюенсеры - Кристине Дзените, Сана Оша, Линда Паулауска и другие.
Сейчас в Латвии работают 15 магазинов Vision Express: 9 из них в Риге, остальные в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Юрмале, Елгаве и Резекне. В Литве открыто 12 магазинов. В Латвии и Литве сеть Vision Express управляется на основе лицензии компаниями группы OC VISION- крупнейшего поставщика услуг по уходу за зрением в Балтии.