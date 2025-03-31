Vision Express в Риге открыл крупнейший магазин с центром зрения и слуха в странах Балтии

«Открытие этого магазина, важный этап для нас, - отметил исполнительный директор Vision Express Томс Дзенис. - Мы рады представить центр зрения и слуха Vision Express в Akropole Alfa. Инвестиции в проект превысили 300 тысяч евро. Это крупнейший центр такого рода в Балтии с самым богатым ассортиментом и передовыми технологиями для проверки зрения и слуха. К тому же, это один из самых масштабных проектов подобного типа в Центральной и Восточной Европе. Vision Express- лидер среди европейских оптических сетей, у нас более 600 магазинов по всей Европе. Мы предлагаем лучшее оборудование, профессиональных специалистов и огромный выбор товаров, чтобы каждый мог позаботиться о своем зрении и слухе».