Семья Зеленского в прошлом году заработала 340 000 евро
Доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составили 15,2 миллиона гривен (340 000 евро), согласно его декларации о доходах.
Почти половину доходов составила продажа государственных облигаций, а остальные поступления — это зарплата Зеленского, банковские проценты и доходы от аренды частной недвижимости. «Баланс средств семьи президента к концу 2024 года оставался в значительной степени стабильным», — сообщили в пресс-службе президента Украины, не раскрывая точные данные о состоянии семьи Зеленских.
До того как стать президентом Украины, Зеленский был известным актером, кинопродюсером и сценаристом. Оценки его состояния разнятся. Некоторые источники утверждают, что оно достигает нескольких миллионов евро, однако точных данных в открытом доступе нет.
Украинское информационное агентство УНИАН сообщило, что дети Зеленского, Александра и Кирилл, по-прежнему находятся в Украине. Учитывая служебные обязанности, Зеленский старается соблюдать правило, согласно которому семья проводит вместе как минимум пять минут утром и вечером.
Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Его президентский срок истек в мае прошлого года, однако украинские законы запрещают проведение выборов во время войны.