"Пока я не буду спекулировать и торопить события": министр благосостояния заговорил о животрепещущей теме

Рейнис Узулниекс также отметил, что необходимо оценить, насколько эффективно работают и первый, и второй пенсионный уровень, и тогда рассмотреть, нужно ли возвращать дополнительные средства во второй уровень. Он также опроверг информацию о том, что предстоят проблемы с темпами индексации первого пенсионного уровня, подчеркнув, что "специальный бюджет работает хорошо".