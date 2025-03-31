"Пока я не буду спекулировать и торопить события": министр благосостояния заговорил о животрепещущей теме
Вопрос о том, будет ли в Латвии восстановлена прежняя ставка взносов во второй пенсионный уровень, будет рассматриваться ближе к концу установленного срока - 31 декабря 2028 года, заявил в интервью агентству LETA новый министр благосостояния Рейнис Узулниекс.
"Пока я не буду спекулировать и торопить события", - сказал министр, отвечая на вопрос, за счет каких средств планируется восстановить отчисления на второй уровень пенсий до 6% с нынешних 5%.
Министр сказал, что дискуссии по этому вопросу могут состояться в 2027 и 2028 годах.
Рейнис Узулниекс также отметил, что необходимо оценить, насколько эффективно работают и первый, и второй пенсионный уровень, и тогда рассмотреть, нужно ли возвращать дополнительные средства во второй уровень. Он также опроверг информацию о том, что предстоят проблемы с темпами индексации первого пенсионного уровня, подчеркнув, что "специальный бюджет работает хорошо".
Уже сообщалось, что в Латвии с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года ставка пенсионных взносов в размере одного процентного пункта была перенесена со второго на первый уровень пенсий, а ставка на втором уровне снижена с 6% до 5%.